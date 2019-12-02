ختامها ليس مسكا.. إطلالات غير موفقة للنجمات خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - أقيم أمس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الواحدة والأربعين، وبالطبع كانت إطلالات النجمات هي محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وبالرغم من أن كثيرا من النجمات حرصن على اعتماد إطلالات لافتة للأنظار، إلا أنه الاهتمام لم يكن كافياً، إذ ظهر الكثير منهن بإطلالات غير موفقة ومخيبة للآمال بحفل الختام، من وجهة نظر رواد مواقع التواصل وخبراء الموضة.

إطلالات مخيبة للآمال على السجادة الحمراء

مي عمر بفستان أحمر من باسيل صودا

مي عمر بفستان أحمر من باسيل صودا





تعودنا أن نشاهد مي عمر بإطلالات غاية في الاناقة على السجادة الحمراء، إلا أنها هذه المرة أخطأت بإطلالتها غير الموفقة بالمهرجان، إذ اعتمدت مي على فستان أحمر من الساتان مع الجلد، بدت بالفستان قصيرة للغاية، كما أن الجزء العلوي من منطقة الصدر كان لافتاً بطريقة ذكرالبعض أنها مبالغة وسلبية، كما أن تنسيق الصندل المفتوح مع الفستان لم يكن موفقا على الإطلاق.





حلا شيحة بفستان باللون البترولي الباهت

حلا شيحة بفستان باللون البترولي الباهت





اختارت حلا شيحة فستانا منفوشا من خامة الساتان الحادة، جاءت خامة الفستان غير مناسبة لمهرجان كبير مثل القاهرة السينمائي، وظهرت حلا بإطلالة تبدو غير موفقة على الإطلاق.

كما أن المكياج الذي اعتمدته حلا شيحة بدت به أكبر سنا، وكذلك الشعر لم يكن مرتبا.





عبير صبري بفستان بنفسجي منفوش

عبير صبري بفستان بنفسجي منفوش





اختارت عبير صبري اللون البنفسجي الذي بدا فاقعا جدا مع لون بشرتها، الفستان جاء باختيار خامة ساتان حريرية غير فخمة على الإطلاق، لهذا فإن الفستان لم يبد متناسقا، كما أن القصة واللوك كانا قديمي الطراز، وكان المكياج باهتا مع تسريحة الشعر المرفوعة.



مريم حسن بفستان مكشوف وجريء

مريم حسن بفستان مكشوف وجريء



بالرغم من اختيارها فستانا مكشوفا وجريئا، لكنه لم يكن موفقا على الإطلاق للجزء العلوي، خاصة المنطقة المكشوفة من ناحية البطن، وكذلك المكياج كان باهتا، مع العيون المرسومة بطريقة قاسية، لم تناسب ملامح وجهها.



إطلالات موفقة نسبيًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

إليك بعض الإطلالات التي جاءت موفقة نسبيا، بالرغم من وجود بعض المشاكل والتعليقات السلبية عليها...



رانيا يوسف بفستان براق

رانيا يوسف بفستان براق



اختارت هذه المرة رانيا يوسف فستانا براقا محتشما من مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، والفستان جاء غاية في الأناقة، إلا أن هذا الموديل قد اعتمدته أكثر من نجمة من قبل، مثل أنغام بإحدى حفلاتها الشهيرة.

كما أن وضعية التصوير التي اختارتها رانيا يوسف أثناء التصوير، جعلتها تبدو بوزن زائد مع الفستان.

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هنا شيحة بفستان أبيض ناعم

هنا شيحة بفستان أبيض ناعم





الجزء العلوي من الفستان كان متناسقا للغاية، إلا أن الفستان مع الجزء السفلي جعل هنا شيحة تبدو بوزن زائد قليلا، ولم تكن خامة الفستان مناسبة لشكل جسمها.



ليلى علوي بفستان براق بلون اللافندر





اختارت النجمة ليلى علوي لون اللافندر ليكون عنوان إطلالتها خلال ختام المهرجان، بعد أن اعتمدته من قبل خلال فعاليات الجونة وبدت غاية في الأناقة، هذه المرة اختارت التصميم المنفوش المناسب لشكل جسمها، مع لمسة الأكتاف المنسدلة التي منحتها إطلالة أنثوية.





ميس حمدان بفستان أسود براق

ميس حمدان بفستان أسود براق





أما ميس حمدان فقد أعادت اختيار اللون الأسود لفستان المهرجان، بعد أن ارتدته في الافتتاح، هذه المرة الفستان منفوش وبراق، أنيق وجذاب، باستثناء شنطة حزام الخصر على منقطة الوسط، التي لم تبد فكرتها متناسقة مع السواريه.



شيرين رضا بقميص ساتان وتنورة

شيرين رضا بقميص ساتان وتنورة





اختارت شيرين رضا الابتعاد عن فكرة الفستان، باعتماد التنورة والقميص الساتان، الفكرة كانت ناحجة، إلا أن التنفيذ لم يكن موفقا نسبيا، إذ جاءت التنورة بذيل طويل وأظهرت قصر اقامتها ، إلا أن المكياج كان ساحرا وجذابا، خاصة باعتمادها الألوان الشتوية كالأحمر العنبي لأحمر الشفاه.



هند عبد الحليم بفستان أسود براق

هند عبد الحليم بفستان أسود براق





جاءت إطلالة الفنانة الشابة هند عبد الحليم موفقة بشكل كبير، إذ اختارت فستانا أسود براقا مع لمسات الريش والشراشيب الشتوية، وفتحة الساق الجريئة، التي جعلتها تبدو بقامة أطول، واختارت قصة الشعر الكاريه، التي تناغمت مع الأكمام الطويلة للفستان.



بهذا الألبوم إليك إطلالات نجمات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. لتقيّميها بنفسك.

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