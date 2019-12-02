أزياء الريش تتألق من جديد.. اعتمديها على طريقة أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تتجه الموضة نحو التفاصيل البارزة، فالأكتاف العريضة، والأكمام المنفوخة، والياقات الضخمة، وأيضاً الأساور الريش، جميعها صيحات تمثل موضة 2020 التي تتسم بالجرأة ولفت الأنظار.

أزياء الريش تصعد من جديد



الريش تحديدًا كان طريقة لعديد من النجمات في خطف الأنظار، وأحدثهنّ المطربة الإماراتية أحلام، التي تألقت في الحلقة العاشرة من برنامج المواهب "ذا فويس"، باطلالة فاخرة بأنامل المصمم العالمي زهير مراد. صحيح أنّ هذه الاطلالة تحمل كثيرًا من التفاصيل العصرية والأنيقة، لكن لا نُنكر أنّ الأساور المصممة من الريش، أضافت لمسة فخامة رائعة لاطلالتها.

موضة أزياء الريش



هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها أحلام صيحة الريش، لكنها اعتمدت من قبل فساتين سهرة عدة مزينة بالريش أيضًا، كما أنّ نجمات مثل جنيفر لوبيز، وكيندال جينير، وجيجي حديد، وسيلينا غوميز، وغيرهنّ من النجمات، ذهبن إلى موضة الريش من قبل في فساتين سهرة فقط، لكنّ ستايل الريش أصبح أكثر عصرية عن السابق، حتى أنه لا يقتصر على أزياء السهرات فقط.

موضة الريش



الأزياء المزينة بالريش ليست ابتكارًا حديثًا لـ عروض أزياء 2020، وإنما هي موضة وُجدت منذ سنوات، لكن هذا العام تحديدًا عادت بقوة وبتفاصيل أكثر عصرية، ما جعل الريش صيحة يمكن اعتمادها ضمن أزياء متنوعة تناسب جميع الأوقات.

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أفكار عصرية لاعتماد الريش فمن موضة الشارع



بعيدًا عن النجمات، شاهدنا الريش من خلال موضة الشارع تزين أكمام الكنزات الصوف، وأساور المعاطف، كذلك شاهدنا تنانير من الريش، أما الأغرب وربما الأجرأ، فكان الجينز المزين في نهاية الساق بطوق من الريش.

تنانير من الريش



الفاشينيستا العالمية أوليفيا باليرمو، واحدة من المغرمات بموضة الريش. اعتمدت الريش من خلال جاكيت أسود مزين بريش ملون على الأكمام، كذلك، ارتدت جاكيت من الريش باللون اللافندر الفاتح، ونسقته مع بنطلون مطبع بنقشة الكاروهات وتي شيرت عصري.

جاكيت من الريش



إذا كنتِ لا تجرؤين على اعتماد الريش من خلال أزياء صريحة، يمكنكِ الذهاب إلى الاكسسوارات مثل حقائب الريش أو الأوشحة الملونة بألوان زاهية تكسر كآبة الشتاء.

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