معاطف باللون الأسود موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - كشقت دور الأزياء العالمية عن باقة فخمة من المعاطف الشتوية المصممة باللون الأسود الراقي ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020.



شاهدي مجموعة من المعاطف باللون الأسود ، والتي تنوعت قصاتها وخامتها وأختاري منها ما يؤمن لكِ الدفء واللوك الفخم الأنيق في ليالي الشتاء.





معاطف فرو موضة 2020

FENDI

قدمت عدد من الدور الشهيرة المعطف الفرو بتصاميم منوعة تحاكي جميع الأذواق، وعند ذكر الفراء لا بد أن يتبادر إلى أذهاننا أسم دار فندي Fendi التي تحرص كل موسم على تخصيص قسم كبير من مجموعاتها لتلك القطعة الفخمة، أحببنا الموديل المزركش الطويل والمميز بالياقة الدائرية التي تناسب صاحبات القوام التفاحة، كما لفتنا معطف سيلين Celine المصمم بياقات عريضة تناسب نحيفات الصدر والكتفين.



معاطف طويلة ماكسي

CAROLINA HERRERA



تعتبر المعاطف الماكسي من أبرز إتجاهات موضة شتاء 2020، نسقيها على طريقة عارضة كارولينا هيريرا Carolina Herrera مع تنورة طويلة مطبعة أو فستان من نفس الطول، هذا الستايل يناسب ممشوقات القامة، أما القصيرات فنرشح لهن المعطف عالي الخصر الـ V Neck من توقيع ماركة جيل ساندر Jil Sander.





معاطف واسعة موضة شتاء 2020

NOON BY NOOR



ابحثي عن المعاطف السوداء ذات القصات الواسعة لا سيما حول منطقة الأرداف وأول الأفخاذ اذا كنتِ تملكين قوام على شكل الكمثرى، تجدين تصاميم جمعت بين الكلاسيكية والعصرية المحببه للشابات ضمن مجموعات MSGM و Maryling ونون باي نور Noon by Noor.

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معاطف جلد لإطلالة كاجوال

HERMES



لا غنى هذا الموسم عن المعاطف الجلدية والتي كانت القاسم المشترك بين أغلب مجموعات شتاء 2020، ننصحك بإختيار القطع ذات القصات الغير محددة للقامة اذا كنتِ ممتلئة الجسم، وتجدينها لدى أوف وايت Off-White، سيمون روشا Simone Rocha وهيرميس Hermes.

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