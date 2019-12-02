كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - القفاطين من التصاميم التي تتميز بالفخامة والرقي بشكل عام، حتى وإن كان الموديل بسيطا يبقى التصميم ذاته راقيا وأنيقا، لتبدو الصبية بإطلالة راقية وجذابة، وربما يفسر ذلك لماذا تعتمدها الصبايا بالمناسبات الليلية تحديدا.

ولمناسبتك القادمة، إليك مجموعة من موديلات قفاطين لامعة لصاحبات الذوق المترف، لإطلالة تخطف الأضواء من أشهر الماركات لتصاميم القفاطين.

قفاطين براقة مع خامة الفيلفت

قفاطين براقة مع خامة الفيلفت





أعجبنا هذا الموديل من marokistaoff للقفطان الأزرق العصري، بتصميم أقرب إلى تصاميم الفساتين، محتشم ويناسب الكثير من الصبايا. مع أكمامه الواسعة فهو يخفي عيوب الجزء الممتلىء العلوي، لهذا قد يبدو مميزا لصاحبات جسم التفاحة.

نسقيه مع كلتش فضي، وإن كنت ترتدين الحجاب، فأنسب خيار هو اللون الأبيض لإطلالة بسيطة وغير متكلفة.



قفطان لامع ومطرز بأحجار اللؤلؤ

قفطان لامع ومطرز بأحجار اللؤلؤ





أما إن كنت تفكرين أكثر في تصميم أقرب للموديلات الملكية، فإليك هذا القفطان اللامع المطرز باللؤلؤ من romeo couture officiel، باللون البيج النيود والذي يناسب كل ألوان البشرة، مع حزام الخصر الذهبي الذي يمنحك لوك فخما ومميزا.



يمكن معه أن تنسقي الحجاب بنفس لون القفطان مع مكياج فخم بألوان داكنة حتى لاتبدي باهتة، وهذا الموديل مناسب أكثر للصبايا المراهقات.





قفاطين لامعة بألوان الباستيل

قفاطين لامعة بألوان الباستيل





يمكنك اعتماد لمسات القفاطين اللامعة مع ألوان الباستيل العصرية، والتي تناسب كل المواسم لإطلالة مميزة، كهذا الموديل من سلمى بن عمر، مع حزام الخصر الذهبي المبطن من الساتان.

كما أعجبتنا تطريزات الخرز البراقة باللون الأخضر والذهبي، والتي تتيح لك تنسيق الأكسسورات بألوان مختلفة، تمنحك إطلالة أصغر سنا.



قفاطين فخمة بلمسات أنثوية

قفاطين فخمة بلمسات أنثوية



هذا التصميم من marokistaoff للصبايا اللواتي يعشقن التطريزات، بلمسة لامعة ذهبية وسط الخرز الملون بالدرجات السماوية والبينك الأنثوية، مع حزام خصر بسيط يبرز جمال الصبية.

ويناسب هذا القفطان الصبايا صاحبات الجسم الكمثري، وصاحبات جسم الساعة الرملية، في الحفلات الليلية الكبيرة.

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قفاطين لامعة بلمسة الساتان الحريري

قفاطين لامعة بلمسة الساتان الحريري



أما إذا كنت تفكرين في شيء أكثر بساطة، فيمكنك اختيار هذا التصميم من moroccan.caftan.style، باللون الأزرق الليلكي اللافت، مع بطانة من الساتان الحريري بسيطة تناسب صاحبات الذوق المترف ولكن بلمسة ملكية بسيطة، لتتركي اللون هو من يتحدث عن جمالك.



بهذا الألبوم إليك موديلات قفاطين لامعة لمناسباتك المسائية المختلفة.. أي موديل أعجبك أكثر؟.

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