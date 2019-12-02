بين المعاطف الكاجوال والكلاسيكية...أيهما تفضل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - ها قد دخلنا في فصل الشتاء البارد الذي لا يمكن أن يمر يوم من دون أن نشعر بنفحاته الباردة في أجسامنا، وبالطبع هذا الأمر يتطلب اختيار قطع الأزياء التي تناسب هذا الفصل والتي لا تخلو من الأناقة والجاذبية في آن واحد.

لذا، إن كنت تبحث عن الأناقة والدفء في قطعة أزياء واحدة، فبالتأكيد سيقع اختيارك على المعاطف الطويلة التي تتميز بها إطلالات فصل الشتاء، خاصة وأنها تأتي بمختلف التصاميم والألوان لتناسب الأذواق كافة ولتكون الخيار الأول للرجل في خروجاته اليومية.

ولشتاء 2020، قررت دور الأزياء العالمية أن تنوّع تصاميم المعاطف بين الكاجوال والكلاسيكي، خاصة وأن البعض لا يرغب باختيار المعاطف على اعتبار أنها توحي بالكلاسيكية بشكل دائم.



المعاطف الكلاسيكية

معطف باللون البيج الغامق مع أزرار من Burberry



برزت هذا العام المعاطف الكلاسيكية بتصاميم متنوعة، منها جاء تقليدي ومنها جاء بأسلوب مختلف وحديث، فقد قدمت دار Burberry معطفاً باللون البيج الغامق تميز بأجيابه العريضة وبتصميمه التقليدي المعتاد مع ثلاثة أزرار باللون البني، ومثلها دار Dolce & Gabbana التي أصرت على تقديم المعطف الأسود التقليدي بأسلوب أنيق وكلاسيكي مع زر واحد في منتصفه.

معطف بتصميم كلاسيكي مع القليل من الحداثة من Loewe



أما دار Loewe فقد استطاعت أن تدمج المعطف التقليدي مع القليل من الحداثة، حيث قدمت معطفاً تميز بأقمشته ذات الالوان المختلفة، مثل البيج، الرمادي، الأسود والأخضر المائل إلى الزيتي، وأضافت الشراشيب على الأكمام تميزاً فريداً.



المعاطف الكاجوال

معطف كاجوال باللون الأحمر الغامق بتصميم لافت من Balenciaga



لا يعتمد الكثير من الشباب وخاصة الجيل الجديد على المعاطف في إطلالاتهم الشتوية على اعتبار أنها دائماً ما تأتي بتصاميم تقليدي تناسب الرجال ذوي الأعمار الكبيرة، إلا أن شتاء 2020 تميز بمعاطف كاجوال تناسب الشباب، فمثلاً قدمت دار Balenciaga معطفاً مميزاً باللون الأحمر الغامق جاء بأجياب ضخمة وكبيرة مع قبعة وأكمام منفوخة، وبالتأكيد نرشحه لإطلالات الجامعة اليومية.

أما دار Gucci فقد قدمت معطفاً باللون الأسود بتصميم منفوخ تميز بأزراره البيضاء التي توزعت عليه لتوحي بالعصرية والأسلوب الكاجوال.

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