هل تجرؤين على حمل حقيبة "xxl" على طريقة كيندال جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - اعتدنا على رصد الصيحات الجريئة من عارضة الأزياء كيندال جينر، وهذه المرة لم تذهب إلى فستان مكشوف أو ألوان صارخة، بينما حملت حقيبة مبالغًا في ضخامتها، لا يجروء على اعتمادها سوى شخص مهووس بالموضة.



اعتمدت كيندال جينر، خلال ظهورها بأحد شوارع نيويورك، اطلالة نهارية بسيطة، تعكس بعض التفاصيل العصرية المناسبة لكثير من النساء، حيث ارتدت قميصًا كلاسيكيًّا مصممًا من خامة الصوف التي تحمي من البرد، ونسقت معه تي شيرت أبيض مطبعًا برسمة عصرية، وبنطلونًا أسود بقصة مستقيمة.

موضة الحقائب الضخمة





كل هذا التفاصيل تبدو بسيطة ومتاحة في خزانة كثير من النساء، لكنّ الحقيبة الضخمة التي حملتها، ذهبت بالاطلالة إلى المزيد من العصرية والتميز. اختارت كيندال حقيبة بنمط الـ xxl المبالغ في ضخامتها، ومزودة بيد متوسطة الطول تسمح بحملها في اليد أو رفعها على الكتف.



الحقائب الضخمة من عروض الأزياء إلى موضة الشارع



في البداية ظهرت موضة الحقائب المبالغ في ضخامتها على ممشى عروض أزياء خريف وشتاء 2019/ 2020، شاهدناها ضمن تشكيلة دار تودز Tod's بتصميم عصري وعملي يسمح بحملها كل يوم، كذلك دار ميو ميو Miu Miu التي لم تكتفِ بالتصميم الضخم للحقيبة، بينما زودتها بحقيبة أخرى صغيرة تزيد فرصة حمل مزيد من الأغراض الشخصية.

موضة الحقائب الضخمة





كذلك، لا يمكن إغفال الحضور الواضح للحقائب المبالغ في ضخامتها، من خلال موضة الشارع، حيث حملتها أشهر الفاشينيستات، وتنوعت التصميمات بين حقائب الـ Tote الأيقونية والتصميمات الدائرية والهندسية بشكل عام. أما الألوان فسيطرت عليها الألوان الحيادية، لأنّ حقيبة بهذا الحجم لا يفضل أن تأتي بلون صارخ، من ناحية الخامات، لم تقتصر الحقائب الضخمة على الجلد، بينما شاهدنا المخمل والقماش كخيارات أكثر عصرية.



هذا النمط من الحقائب يناسب الاطلالات النهارية بشكل عام، لكن بشرط مراعاة مبدأ النسب، أي إذا كنتِ سيدة قصيرة أو صاحبة قوام صغير نسبيًّا، فلا مانع من حمل حقيبة كبيرة لكن بحجم مناسب لإبعاد جسمكِ.

موضة الحقائب الضخمة

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