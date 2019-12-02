"آيس كاب وشعر أصفر".. هالة فاخر تثير الجدل بشأن خلعها الحجاب

ببلوزة مفتوحة من الأعلى دون رقبة، مع خصلات شعر صفراء، و"آيس كاب"، تألقت الفنانة هالة فاخر في أحدث ظهور لها.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة هالة، وبصحبة الفنان حسن الرداد، خلال كواليس مسرحية "لوكاندا الأوباش".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعون، متسائلين عن حقيقة خلع الفنانة للحجاب، أم أنها تظهر بباروكة مستعارة خلال التصوير؟

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة أخرى من الكواليس ظهرت فيها الفنانة، بالحجاب، الأمر الذي أثار حيرة متابعيها.

Advertisements

هالة فاخر ترحب بقرار حلا شيحة بشأن الحجاب

في حلقة سابقة للفنانة، ببرنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه أروى، علقت على قرار حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة للفن مجددًا، بعد غياب استمر نحو 13 عامًا عن التمثيل.

وأوضحت "هالة" أنها ترحب بقرار عودة حلا شيحة للتمثيل وخلعها للحجاب، فهي حرية شخصية تعود إليها.

وأكدت "فاخر"، أن قرار ارتداء الحجاب وخلعه أيضًا في غاية الصعوبة، ولا أحد يعلم ظروف حلا شيحة عند اتخاذ القرارين، ولا يجب أن يحكم أي شخص على تصرفاتها.

وأشارت إلى أن بعض منتقدي قرار حلا شيحة بخلع الحجاب، تكون قناعتهم الداخلية مؤيدة لها، لكنهم يحاولوا الظهور للمجتمع في "شكل المتدينين" وأنهم يرفضون مثل تلك الأمور.

هالة فاخر تثير الجدل بشأن الباروكة

وكانت الفنانة أثارت الجدل، العام الماضي بشأن ظهورها بدون الحجاب أيضًا، لينفي الإعلامي محمد الغيطي حينها، أمر نزع الفنانة للحجاب.

وقال الغيطي، خلال إحدى حلقاته من برنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "LTC" إنه تواصل مع هالة فاخر قبل الهواء، وأكدت له أنها لم تخلع الحجاب مطلقا.

ونقل الغيطي عن هالة فاخر قولها، "إنها كانت ضيفة على أحد البرامج وارتدت باروكة شعر بعدما اشترط عليها البرنامج ذلك"، مشددة أنها لم تخلع الحجاب وأن الصورة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت لها بـ"الباروكة".

يذكر إن العديد من الفنانات آثرن الجدل مؤخرًا، عقب نزعهن للحجاب، كان على رأسهن الفنانة صابرين، وشهيرة وسهير رمزي.