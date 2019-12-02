فيديو.. الإفتاء: النقاب زائد عن الواجب.. وخلعه ليس إثما

أكدت دار الإفتاء، أن من تقوم بخلع النقاب ليس عليها أي إثم، وشرح أحد شيوخ دار الإفتاء، في فيديو على الحساب الرسمي للدار على "يوتيوب"، أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن النقاب ليس فرضا.

وأضاف شيخ الإفتاء، خلال مقطع الفيديو، أن النقاب "فضيلة"، وهو شيء زائد عن الواجب، لو ارتدته المرأة كان خيرا، ولو خلعته لا يوجد عليها أي وزر.