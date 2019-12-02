على طريقة "عريس من جهة أمنية".. محمد إمام يقاطع جيرانه لغيرته على خديجة

في موقف طريف وعلى طريقة الفنان عادل إمام، في فيلم "عريس من جهة أمنية"، أظهر الفنان محمد عادل إمام، حبه الشديد وغيرته على طفلته الأولى "خديجة" صاحبة الـ5 أشهر، حيث سرد موقفا له مع أحد جيرانه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واختتمه بأن قرر "عدم السلام على جاره مرة أخرى، عندما قال له ابني عريس بنتك".

وكتب "إمام"، "امبارح وأنا مروح قابلت جارنا.. راجل لطيف جداً وكان شايل طفل عمره سنتين تقريباً..علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة والنازلة .. المهم قلت أبقى لطيف المرة دي معاه ليقولوا عليا تنك".

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وأضاف: "قولت له أخبار حضرتك إيه.. قالي الحمدلله.. قولتله مين الولد الأمور ده.. قالي ده عريس خديجة.. أنا فاجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي ودوخت ومش عارف أخد نفسي.. ومش فاكر أنا رديت عليه ولا إيه اللي حصل ساعتها.. كل اللي فاكر إن أنا أول ما دخلت البيت قررت إني مش هسلم على الجيران تاني".