فيديو.. الناشطة السعودية فوز العتيبي تتعرض لاعتداء بسبب "العباءة والطرحة"

من حين لآخر، تتسبب تغريدات ومقاطع الفيديو التي تنشرها الناشطة السعودية فوز العتيبي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، في إثارة حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسبب مخالفتها للعادات بوطنها، وكان آخرها ما تعرضت له من قبل إحدى السيدات التي لم تكشف عن كافة تفاصيله فوز، عبر حسابها على تويتر، حيث تم الhعتداء عليها للمرة العاشرة بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.

وقالت فوز، عبر حسابها على تويتر تعليقًا على الواقعة التي تعرضت بها للاعتداء، "‏يمكن هذه عاشر مرة تجي واحدة تتهجم علي عشان بدون عباية رغم إن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهن ملفتة وأنا نتفه، أمانة ليش احنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟".

وتفاعل المتابعون مع تغريدة فوز العتيبي، موضحين أن هذه السيدة مخطئة ولا يحق لها الاعتداء عليها لأنها حريتها الشخصية خاصًة أن هذا الموقف يُعد تخلفًا حضاريًّا وتشددًا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للانفتاح على العالم.

وعارض البعض الآخر فوز العتيبي، مشيرين إلى أنها دائمًا لا تحترم عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وهو الذي ربما يكون أثار هذه السيدة ضدها خاصًة أن "فوز" تعد مثالًا سيئًا للسيدات والفتيات في المجتمع وهو ما لا ترضاه الكثيرات، وفق تعبيرهم.

Advertisements

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها فوز الجدل بسبب أفعالها داخل المملكة، وسبق وأن قامت بنشر مقطع فيديو، لا يتعدى الدقيقة الواحدة، تسبب في موجة كبيرة من الانتقادات، لاحتوائه على "لفظ خارج"، وهو "زق"، ما يعني في دول الخليج "البراز"، والذي قالته حين طلب منها زوجها، التخلي عن "القبعة" التي تغطي شعرها، وتتركه يتدلى على كتفيها، فاستجابت له، واصفة شعرها بذلك اللفظ، مشيرة إلى أن سبب تغطية شعرها، أنه لا يعجبها، لذلك استخدمت القبعة.

مقطع الفيديو نفسه، يظهر تبادل للقبلات بين "فوز" وزوجها عقب خلعها القبعة، زادت من غضب الجمهور السعودي، حيث أكدوا أن نشره لا يصح لأن الزوجين لهما خصوصيات ويجب احترامها، وعليهما ألا يكشفوا عن أدق تفاصيل حياتهما للعلن.

التسوق بدون عباءة

أثارت "فوز"، الجدل مارس الماضي، عقب تسوقها في مول شهير بالرياض دون ارتداء عباءة وحجاب، حيث أطلت بأزياء رياضية و"كاب".

فوز العتيبي: الرجل الشرقي اللي عنده "ازدواجية بالمعايير"

هاجمت الناشطة السعودية، ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" لدى الرجال الشرقيين، في ردود أفعالهم على لائحة "الذوق العام"، التي تتيح ارتداء الذكور لـ"الشورت"، معتبرين ذلك الأمر حرية شخصية، في حين تمنع إعطاء المرأة الحق نفسه في اختيار ملابس مناسبة لها

شروط عقد القران

شاركت "فوز"، متابعيها عبر "تويتر"، في وقت سابق، بصورة تتضمن وضعها 6 شروط لضبط علاقتها مع زوجها، ممثلة في: "توفير خادمة، منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها الزوج بالقول أو بالفعل، وألا يتزوج عليها مرة أخرى، وإذا طلقها بدون رغبتها عليه تعويضها بنصف مليون ريال سعودي".