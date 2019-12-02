"مبسوطة وقلبكم أبيض".. أول تعليق من الراقصة جوهرة بعد واقعة التسريبات

خرجت الراقصة جوهرة عن صمتها، بشأن واقعة المقاطع الخاصة المُسربة لها، مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الراقصة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد، وهي تقدم وصلة رقص على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة "يا منعنع"، متألقة ببدلة رقص فاتحة اللون.

ومن ثم بدأت "جوهرة" بمشاركة المُتابعين بعدة رسائل ومقاطع، عبر خاصية "الاستوري"، حيث شاركت ببعض اللقطات المصورة التي توثق تدريبها على الرقص الشرقي.

ونشرت رسالة فيما بعد، قائلة: "شكراً لكم جميعاً على قلوبكم البيضاء الجميلة، والمفتوحة دائمًا بلا نهاية".

وتابعت: "أنا أسعد من أي وقت مضى، ممتنة لكم جميعًا على هذا الحب".

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وكان اسم الراقصة الروسية "جوهرة" تصدر مؤشرات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات إباحية تداولها رواد السوشيال ميديا بعد تسريبها من هاتف محمول، وعقب انتشارها السريع خرج الشاب الذي كان برفقتها ليؤكد أنها زوجته.

ما قصة الراقصة جوهرة؟

بدأت الواقعة منذ 3 أيام، وانتشرت 3 فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ جوهرة مع شاب في أوضاع مخلة.

وعكفت الأجهزة الأمنية على إجراء التحريات لفحص الفيديوهات والتأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا بها، ولمعرفة توقيت تسجيلها، والوصول لمسرب هذه الفيديوهات، التي تستهدف التحريض على الفسق والفجور.

وعقب تداول فيديوهات تجمع بين الراقصة وشاب مصري يدعى خالد أحمد، أكد الأخير أنه متزوج من الراقصة الروسية منذ فترة.

وأكد "خالد"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الصور جرى تسريبها بعدما سُرق هاتفه من قبل أحد أصدقائه، وأنه لم يفعل شيئا مشينا، فالفيديوهات والصور ما هي إلا توثيق لعلاقته الزوجية.

وأنهى الشاب حديثه: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر، وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".