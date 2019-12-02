قصة فستان روزالين البيه من اللاجئات لبدويات سيناء في ختام مهرجان القاهرة الدولي

اختتمت فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.تألقت روزالين البيه، خلال الحفل بإطلالة مختلفة جذبت الانتباه، لا سيما وأن فكرة الفستان نفسها تحتوي على عدة أهداف تاريخية وإنسانية.كشفت روزالين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تفاصيل الفستان وقصته، موضحة أن خياطة الفستان مستوحاة من ملابس وإكسسوارات بدويات سيناء، والذين أثروا بشكل كبير في طفولتها وتاريخ عائلتها.

أما "شغل اليد" للفستان فقد نفذته حرفيات لاجئات من مؤسسة نيلفرات، في ثاني تعاون بينها وبين المؤسسة أنشئت بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتمكن اللاجئات والنساء المهمشات من خلال توفير فرص عمل مستدامة ليهم.تابعت روزالين، أن الفستان من تصميم مهند كوچاك، والذي استلهم فكرته من "أفكارها المشوشة" على مدار الشهرين الماضيين، على حد تعبيرها، ليحولها لإهداء للسيدات السيناويات اللاتي تحدثت عنهن، كذلك صممت فرح عبد الحميد أقراط وخواتم مستوحاة من استخدامهم للعملات الفضية.

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