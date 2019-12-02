لا تستخدم "الموبايل" عند ضعف الشبكة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصى المكتب الاتحادي للحماية من مخاطر الإشعاع باتخاذ بعض التدابير الوقائية للحماية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الهواتف الجوالة.

وأوضح خبراء المكتب الألماني أن أولى هذه التدابير هو عدم استعمال الهاتف الجوال في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة: فكلما ضعفت شبكة الهاتف، زادت الحاجة لتشغيل الهاتف بشكل أقوى.

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لذا يفضل تجنب إجراء المكالمات الهاتفية في حال الاستقبال السيئ في القطارات أو المترو أو السيارات على سبيل المثال، التي لا تحتوي على هوائي خارجي، بالإضافة إلى الأماكن، التي لا تتوفر فيها الخدمة بشكل جيد.

وينصح الخبراء أيضا بإبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان؛ حيث تتناقص كثافة الحقول الكهرومغناطيسية بسرعة مع بعد المسافة. لذا يوصى بإجراء المكالمات باستخدام سماعات الرأس أو عن طريق تجهيزة التحدث الحر.

ومن ناحية أخرى يوصي الخبراء قبل شراء الهاتف بالتحقق مما يعرف بقيمة معدل الامتصاص النوعي (SAR)، وهو مقياس الطاقة عالية التردد، التي يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف الجوالة. ومن المعلوم أن الحد الأقصى المسموح به هو 2 وات لكل كيلوجرام.