3 نصائح لممارسة الجري بشكل أسهل وأكثر متعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أسدت مجلة "فرويندين" الألمانية ثلاث نصائح لممارسة رياضة الجري بشكل أكثر سهولة مع تعزيز الشعور بالمتعة، التي تدعو لمزيد من الاستمرارية والاستفادة.

الطرق المستوية بدلا من الحدائق العامة والحقول

يعتقد الكثيرون أن الجري خلال الحقول الزراعية أو في الحدائق المفتوحة قد يكون أكثر متعة من الجري على الطرق العادية، ولكن المشكلة في أن الجري على الطرق غير المستوية يسبب الإجهاد بشكل أسرع من الجري على الطرق الممهدة.

اختيار حذاء مناسب للجري

لا يمكن لأحد تقدير الفرق، الذي قد يصنعه الحذاء الجيد في سهولة الجري والاستمتاع بممارسته، ولذلك نصح الخبراء بشراء حذاء مناسب للجري؛ حيث يتم تصميم هذه النوعية بشكل يناسب الجري وتتسم بالوزن الخفيف، كما تساعد هذه الأحذية على تخفيف الإجهاد.

البحث عن أسلوبك الخاص في الجري

من الأفضل للمرء، الذي يمارس رياضة الجري البحث عن أسلوبه الخاص، وخاصة السرعة التي يشعر معها بالراحة عند ممارسة هذه الرياضة، فالجري بسرعة زائدة ينهك القوة بسرعة، كما يمكن اصطحاب سماعة رأس أثناء الجري والاستماع إلى المقاطع الموسيقية، وأشار الخبراء إلى أن مشاركة أحد الأصدقاء في الجري يساعد أيضا على المزيد من المتعة وعدم الملل بسرعة.