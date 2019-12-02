سخرت من 5 صن داونز ودعمته عند القبض عليه.. زوجة حمدي النقاز "في ضهر جوزها"

"جرى فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي.. حمدي النقاز".. كلمات نشرها لاعب الزمالك، والمنتخب التونسي حمدي النقاز، من خلال "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليؤكد رحيله عن النادي، بسبب عدم صرف مستحقاته.

11 شهرا قضاها اللاعب داخل أسوار القلعة البيضاء، حقق خلالها بطولتي الكونفدرالية، وكأس مصر، ومع انتشار اسم اللاعب ونجاحه في الاحتفاظ بمركزه أساسياً، ظهرت خارج المستطيل الأخضر زوجته "ميرفا" التي باتت جزءًا من رحلته الكروية، فتظهر معه في كل مُناسبة سعيدة، وتدعمه كذلك مع كل أزمة أو سقوط.

بـ"التيشيرت الأبيض"، وشعار النادي، ظهرت ميرفا في العديد من المواقف الخاصة باللاعب، داعمة ومُشجعة، كان أبرزها مساندته في الخسارة قبل المكسب، وتشجيع النادي على حساب الغريم التقليدي، والعديد من المواقف التي يرصدها "هن" في التقرير التالي:

سخريتها من مشجعة أهلوية بسبب الزمالك

برسالة ساخرة عبر "إنستجرام"، وجهت ميرفا النقاز، زوجة اللاعب، رسالة لصديقتها وإحدى مشجعات الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريق، ونظيره "جورماهيا" الكيني، في إطار جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ودخلت "ميرفا" حينها في صدام مع إحدى مشجعات النادي الأهلي، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة اللاعب، في رسالة مصورة، قائلة: "هنوش حبيبتي أنا بنصحك تنامي انهاردة من الساعة 8 لأن الزمالك هيكسب 3".

مداعبتها له خلال مُباراة الأهلي

حرصت زوجة اللاعب، خلال المُباراة التي جمعت بين الزمالك والأهلي، للدور الاول من الدوري السابق، والتي انتهت بالتعادل حينها، على مداعبة زوجها من المدرجات.

تظهر "ميرفا" داخل مدرجات برج العرب وهي تداعب زوجها بصور "سناب شات" مرسلة له "القلوب والقبلات" وهو يجلس بجانبها.

Advertisements

دافعت عن ظهوره بصحبة بعض الفتيات

تعرض اللاعب منذ عدة أشهر، لبعض الانتقادات من قِبل جماهيره، بسبب تداول صورة له، ظهر من خلالها بصحبة 5 نساء، بينهن زوجته ميرفي النقاز، خلال الاحتفال بعيد ميلاد نجلته بإحدى المقاهي.

وحينها خرجت زوجته على الفور تدعمه، برسالة على "إنستجرام" قائلة: "عاوزة أوضح حاجة بالنسبة للصور اللي اتخذت من عيد ميلاد بنتي، لا تعليق على اللي حصل، لأنه كان مجرد احتفال مع الأصدقاء".

وأضافت: "كانوا أزواجهم حاضرين معاهم الرجاء القليل من الاحترام، وشكرًا".

سخرت من هزيمة الأهلي

كانت هزيمة ثقيلة تلقاها النادي الأهلي، من فريق صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا، الموسم الماضي، لتخرج زوجة الاعب، بمقطع فيديو ساخر، بصحبة صديقتها الأهلاوية، "هنا" وهي تقول لها "بكرة الساعة 5 و5، هنتقابل إحنا وصحابنا الخمسة، في "الفايف سيزون"، في إشارة منها لنتيجة الأهلي اليوم.

حملت كأس الكونفدرالية من الملعب

مع انطلاق صافرة نهاية المُباراة، وإعلان الزمالك بطلًا للكونفدرالية، حرصت العديد من زوجات لاعبي الزمالك، على الاحتفال برفقة أزواجهن داخل الملعب، ووسط الجماهير.

بأحضان وقبلات على الرأس، شاركت زوجة المحترف التونسي حمدي النقاز، زوجها في رفع الكأس من داخل الملعب، كما حرصت على اصطحاب طفلتها والتقاط الصور التذكارية، وسط الحشد الجمهوري.

دعمته عقب أخبار القبض عليه

واقعة أخرى لم تتخل زوجة اللاعب عنه خلالها، بعدما ألقت قوات الشرطة القبض، على حمدي النقاز، منذ عدة أشهر وكشفت أجهزة الأمن لـ"الوطن" حينها أنها تمكنت من ضبط اللاعب أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية، ودون رخصة سير أو أوراق خاصة بترخيص السيارة.

ولم تترك زوجته الأمر حينها، لتخرج مُدافعة عنه، من خلال حسابها قائلة: "الاحتفاظ بالنقاز والقبض عليه، كفاكم تشهير بالناس، وما هذا التخلف".

وتابعت: "واحد بينزل بمستواه ويجاوب على تعليقات رخيصة، كفاكم أحاوير كاذبة".