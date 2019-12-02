خبيرة تغذية: عصير الطماطم والزبادي يزيد من مناعة الجهاز الهضمي والقلب

قالت دكتورة منى عبد المطلب استشارى الباطنة العامة والتغذية العلاجية، إن التغذية السليمة ترفع من معدل المناعة فى الجسم خاصة عند الاطفال، حيث تحدث فارقا كبيرا فى مقاومة النزلات المعوية، ونزلات البرد، والجهاز التنفسى بجميع أمراضه.

واضافت عبد المطلب، فى مدخلة هاتفية مع إذاعة"صوت العرب"، أن عصير الطماطم مفيد جدا، ليس فقط للمناعة بل يساعد أيضا فى حماية عضلة القلب والجهاز الدورى، كما أن هناك العديد من الأطعمة التى تساهم فى رفع المناعة بالجسم مثل المكسرات " كالفول السوداني والحمص " إلى جانب الأسماك خاصة أسماك البحار الباردة مثل التونة والسلمون والسمك الماكريل.

وتابعت خبيرة التغذية، أن الجهاز الهضمي تتأثر مناعته بالبكتريا النافعة الموجودة بالأطعمة المتخمرة، مثل الزبادى لذا يجب الحرص على تناول كوبا من الزبادى بشكل يومي لرفع مناعة الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من أمراض كثيرة، مع استخدام زيت الزيتون بصفة يومية وتناول الشاى الأخضر والينسون ومنع السكر الأبيض حيث إنه يقلل المناعة، هذا بالاضافة الى تناول ملعقة من العسل الأبيض يوميا إضافة إلى ثلاث تمرات، حيث يساعد على رفع المناعة.