يناسب جميع الأذواق في الموسم الحالي الكاروه صيحة موضة خريف وشتاء

موضة الكاروهات راجت بشكل كبير في المواسم السابقة، ولا زالت حتى هذا الموسم أيضاً. فصيحة الكاروه هي من أجمل صيحات الموضة التي تستمر في موسم خريف شتاء 2019- 2020 وتأتي بموديلات وأشكال كثيرة للغاية لتتمكن كل امراة من اختيار الذوق المناسب لها.

طريقة تنسيق ملابس الكاروه

نسقي تنورة كاروه قصيرة كاروه مع بلوفر خفيف باللون الأبيض وبإمكانك تنسيق جاكيت قصير او كارديغان بنفس اللون معها، او إذا كنت تنسقين التنورة وبها لون أسود بإمكانك اختيار الجاكيت باللون الأسودأو بأحد ألوان الخيوط بالكاروه.

مما لا شك فيه أن المعاطف من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، فما رأيك في تنسيق معطف كاروه طويل مع بنطلون جينز وتوب لون محايد؟

أيضا البنطلون الكاروه من أبزر الصيحات ويمنح المرأة لوك جذاب للغاية، اختاري لون بلوفر معه موحد واستمتعي بإطلالة جذابة للغاية

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