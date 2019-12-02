حقائب يمكنها تجديد مظهرك من خلال اقتناء هذه الحقائب وتضفي لمسة من التأنق

بدأت النسمات الباردة تهلّ وننتظر فصل الشتاء، الذي تعتبره كثير من النساء فرصتهنّ للأناقة ومزج صيحات الموضة. لذا حان الوقت لتحديد الصيحات الجديدة التي ستدخل خزانتكِ هذا الموسم.لا يتوقف التجدد على الأزياء فحسب، بينما من الاكسسوارات أيضًا قادرة على تجديد مظهركِ، ومن أهم الاكسسوارات التي لا غنًى عنها، هي الحقائب التي أصبحت قطعة غنية ومتجددة بنمط ربما لا نستطيع ملاحقته.

صحيح أنّ حمل حقيبة عصرية مثل الحقائب متناهية الصغر، يجعلكِ تبدين متجددة، لكنكِ بحاجة أكثر للاستثمار في حقائب عملية يمكن حملها كل يوم.

إذا كنتِ تخططين لشراء حقيبة جديدة، نعرض لكِ مجموعة من الاختيارات الممثلة لهذا الموسم:

1-حقيبة الكلاتش

كانت هذه الحقيبة غير المزودة بيد لحملها، خيارًا مسائيًّا وربما مقتصرة على السهرات، لكن الآن أصبح متاحًا حمل حقيبة الكلاتش العصرية على مدار اليوم، لأنّ كبريات دور الأزياء، مثل بوتيغا فينيتا Bottega Veneta التي قدمت حقائب الكلاتش بحجم عملي، يسمح بحملها في العمل أو في الاطلالات النهارية بشكل عام. كذلك يمكنكِ اختيار حقائب الكلاتش المزودة بشراشيب (أهداب) أو المزخرفة، أو تلك المصممة من جلود الحيوانات، جميعها خيارات عصرية وعملية في الوقت نفسه.

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2- الحقائب الضخمة

اخترنا كلمة ضخمة لأنها التعبير الأقرب لحجم أحدث صيحات الحقائب، فهي ليس مجرد تصميم كبير يسمح بحمل كثير من الأغراض، بينما هي حقيبة بالفعل ضخمة بطريقة دراماتيكية تلف الانتباه، وتضع بصمتها على اطلالتكِ.

بعد أن كانت حقيبة الـ Tote بتصميمها الكلاسيكي هي الأبرز لاطالات العمل أو المشاوير النهارية، أصبح الآن الخيار مفتوحًا أمامكِ لاختيار حقائب أضخم وأكثر عملية.

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3- الحقيبة المزودة بمقبض علوي

على عكس الخيارات العملية السابقة، تظهر ضمن موضة الشتاء أيضًا حقائب لها طابع أنثوي، مثل الحقائب المزودة بمقبض علوي، وتُحمل في اليد وليس على الكتف.

هذه الحقيبة ستكون رفيقتكِ في الإطلالات المسائية والسهرات، أما إذا كنتِ تفضلين حملها بالنهار أيضًا، فلا تقلقي، عادةً ما تكون مزودة بحزام طويل يمكن تركيبه وحملها بطريقة cross body.

4- حقائب من جلد الحيوانات

نعلم أننا تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن موضة جلود الحيوانات، ونقوشها البارزة هذا الموسم، لكن لا يمكن استعراض حقائب الشتاء من دون ذكر القطع المصممة من جلد الثعبان، أو تلك المزينة بنقوش جلد التمساح، أما الخيار الأجرأ هذا الموسم، فسيكون بحقيبة تحمل نقوش جلد الحمار الوحشي.

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