سيرين عبد النور ومريم أوزرلي تتنافسان بأناقتهما بمظهر راقٍ بالأحمر والأصفر

عندما تجتمع النجمتان سيرين عبد النور ومريم أوزرلي، فسنشهد بالتأكيد لقاءً من الجمال والأناقة، حتى أن أوزرلي علّقت على إطلالة سيرين بالقول "ما هذه القنبلة الى جانبي".اللون الأحمر بات علامة فارقة ويميّز إطلالات النجمة سيرين عبد النور، سواء أحمر الشفاه أو الفساتين الأنيقة التي تختارها باللون الأحمر.وبعد إطلالتها الأسبوع الماضي بفستان راق من تصميم زهير مراد، عادت وأطلت في باريس باللون نفسه ولكن بتصميم مختلف، وتميّز فستان سيرين بقصته الضيقة وأكمامه المنسدلة إضافة الى الشق الجانبي العالي، وأكملت اللوك بحذاء باللون الأحمر.

وما ميّز إطلالة سيرين أيضاً هي المجوهرات الماسية الساحرة التي إختارتها من تصميم Yessayan.من جهتها، تألقت النجمة التركية مريم أوزرلي بفستان باللون الأصفر، تميّز بالشك وبقماش الشيفون المتدلي من كتف واحد. وأكملت اللوك بحزام حدد خصرها وأظهر قوامها الرشيق. وبدت مريم جميلة بشعرها القصير المالس ومكياجها الناعم.

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