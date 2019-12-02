نصائح للتوفير في نفقات مستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أشارت مجلة "أبوتيكن أومشاو" إلى أن بعض مستحضرات التجميل لها أكثر من طريقة استعمال، وبالتالي يمكن التوفير في نفقات شراء هذه المنتجات، وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن استعمال زيت الشعر للتغلب على مشكلة الشعر الهش بدلا من منتجات التصفيف باهظة التكلفة، وذلك من خلال وضع القليل من زيت العناية في يد رطبة ثم توزيعه على أطراف الشعر.
ويمكن إساءة استعمال الماسكارا عند تكثيف الحواجب بها من خلال تعرض شعيراتها للتلف، حتى مع عدم الضغط عليها، وبدلا من ذلك نصحت المجلة الألمانية باستعمال قلم الحواجب، ولكن ينبغي تدفئته في اليد أولا حتى يسهل استعماله، بالإضافة إلى أن هلام الاستحمام يعتبر بديلا رخيصا لرغوة الحلاقة في كثير من الأحيان.
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