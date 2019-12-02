كيف ترفع مناعتك في الشتاء؟.. خبيرة تغذية توضح

أكدت الدكتورة سارة سامي أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه لكي تزداد المناعة لتفادي الأمراض في الشتاء، يجب تناول فيتامين سي، والإكثار منه ووضعه ضمن الوجبات وهو موجود في "البرتقال والليمون والجوافة"، حيث أنه يعزز جهاز المناعة ويرفع من كفاءته.

وأضافت "سارة"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أنه يجب معرفة إذا كان المريض مصابا بالأنيميا أم لا، مشيرة إلى أن الأنيميا تعالج عن طريق أطعمة بسيطة مثل "البليلة في الصباح والعسل الأسود والحلاوة الطحينية والبلح والكبدة واللحوم الحمراء" مع ضرورة توزيع أكلتين أو ثلاثة من هذه الأكلات على مدار اليوم لرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم.

العسل الأسود

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وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن العسل الأسود يتم تناوله بطريقتين: الأولى وضعه على عصير طماطم وشربه في الصباح على الريق، وهذا العصير ملئ بالحديد والمعادن والفيتامينات، وبالأخص فيتامين B، والطريقة الثانية عن طريق أخذ ملعقة كبيرة بعد الغذاء، وأيضا من المهم إعطاء الطفل ملعقة حبوب السمسم بعد الغذاء لأنه يرفع الكالسيوم والماغنسيوم الحديد أيضا بصورة جيدة، لافتة النظر إلى أنه إذا تم القضاء على الأنيميا فإنه يزداد تركيز الطفل ولا يصاب بإجهاد وضعف في التحصيل الدراسي.

فيتامين D

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلى أن فيتامين D مهم جدا لترسيب الكالسيوم على العظام بصورة جيدة، وإذا نقص هذا الفيتامين في جسم الطفل يصاب بعدم التركيز والتشويش، موضحة أنه موجود في صفار البيض واللبن كامل الدسم والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة واللحوم الحمراء والكبد.