تخفيضات على الكتب ومهرجانات أفلام.. لمناهضة العنف ضد المرأة

في إطار احتفال هيئة الأمم المتحدة، بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تقدمت العديد من المراكز الثقافية، في مصر ببعض العروض التي تمس السيدات، وتساهم في انتشار الحملة، من خلال بعض التخفيضات على الكتب الخاصة بالمرأة، أو تنظيم مهرجانات للأفلام.

كان على رأسها، مركز الهالة الثقافي، الذي يقدم الكتب والروايات للنساء بتخفيض يصل إلى 15%، بمناسبة الحملة.

ومن جانبها، تقول مدير المركز هالة البشبيشي، التي تعتبر العرض أقل ما يمكن أن تقدمه من دعم للمرأة المصرية، بهدف التوعية بقضيتها لـ "الوطن": "ركزنا على أن تكون الكتب المقدمة ليست كلها روايات، بل هناك كتب علمية، ثقافية، تربوية، وحقوقية، بهدف مساعدة المرأة فى الحصول على أكبر قدر من العلم والثقافة، وأن نقول لها نحن بجانبك".

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لم تكن العروض على الكتب هي الأولى التي ساهم بها أحد المراكز الثقافية، خلال الحمل، حيث نظم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "act"، "مهرجان لسينما الموبايل لمناهضة العنف ضد المرأة"، ليكون متزامناً مع الحملة.

وقالت الدكتورة عزة كامل، مسؤول المركز، إن المهرجان يكشف العنف ضد النساء والعنف الأسرى أيضاً ولكن بعيون شابة، وبأبسط وسيلة ممكنة هى الموبايل.

أما برنامج "سفراء الحوار"، فقد سعى إلى مناقشة الأمر بشكل مختلف، من خلال تنظيم دائرة حوار حول "العنف الأسري" يشارك فيها الشباب من الجنسين.

وقال أحمد عماد، مسؤول برنامج، عن الحدث: "متاح لأى شخص المشاركة من المهتمين بشئون المرأة أو الطفل، ونسعى لإيجاد حلول لمشكلة العنف الأسرى من خلال معرفة المتسبب فيه، والحكى عنه".