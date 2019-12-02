طريقة عمل جلاش بالكمبوت

"جلاش بالكمبوت" من الحلوى اللذيذة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات المنازل على طريقة تحضيرها، لمذاقها المميز.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة عمل جلاش الكمبوت في المنزل.

مقادير جلاش بالكمبوت

- لفة جلاش.

- سكر بودرة.

- زبدة.

- جوز هند.

- كمبوت.

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طريقة تحضير جلاش بالكمبوت

- فرد طبقة الجلاش داخل صينية.

- وضع جوز الهند والكمبوت والسكر البودرة.

- دهن الطبقة العلوية بالزبدة، ثم تلف لتحميرها في الزيت.

- رش سكر بودرة عليها بعد التحمير.