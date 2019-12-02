كان هدفه محاولة إسعاد زوجة والده، ورسم البسمة على وجهها بعدما أتمت حفظ القرآن الكريم، فأراد أن يدخل عليها البهجة بتقديم شيء بسيط بسبب التضحية التي قدمتها له طيلة حياتها، وليثبت للعالم أنها أحن زوجة أب.
يروي عبدالله صلاح عمر، حياته مع زوجة والده، البالغة من العمر 53 عامًا، التي عاش معها طفولته بعد وفاة والدته عقب ولادته، "سبب حبي لزوجة والدي إني من ساعة ما وعيت على الدنيا وهي اللي مربياني وكانت حنينة جدا"، وفق حديثه لـ"هُن".
كرست حياتها من أجل تربية أولاد زوجها، لتكتشف إصابتها بسرطان الثدي، على الرغم من ذلك لم تتراجع يومًا في تربيتهم أو تشعرهم بالآم التي شعرت بها أثناء رحلة علاجها، "بعد علاجها من السرطان اكتشفت بعدها بفترة أن عندها كانسر في العظام لكن الحمد الله ربنا شفاها".
رحلة طويلة من التضحية والسهر في محاولة منها إسعاد أولاد زوجها، لذلك قرر نشر قصته معها عبر إحدى صفحات المسابقات للفوز بجائزة للسفر إلى دهب، "الهدف إني نشرت القصة على الجروب أنها أتمت حفظ القرآن وكنت عاوز أفرحها برحلة إحنا الاثنين سوا وكمان نفسي الناس تدعيلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأم اللي ضحت وربت.. عبدالله يكافئ زوجة أبيه برحلة لدهب: تعبت في تربيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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