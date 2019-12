في عيد ميلادها الـ38.. محطات في حياة نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز

واحدة من أكثر مغنيات البوب نجاحًا وإثارةً للجدل في عالم الموسيقى، فعلى مدار عقدين فقط من الزمن باتت من أشهر الفنانين عالميًا، حيث عرفت أيضًا على نطاق واسع نظراً للصراعات التي كانت تخوضها، المغنية بريتني سبيرز، والتي تحتفل اليوم، الموافق 2 من ديسمبر، بعيد ميلادها الـ38.

وبهذه المناسبة يرصد "هن" محطات في حياة مغنية البوب بريتني سبيرز.

وُلدت المغنية والراقصة والممثلة الأمريكية بريتني جين سبيرز في "مكومب" بولاية "ميسيسيبي"، وترعرعت في "كينتوود" بولاية "لويزيانا".

بدأت علاقة بريتني بالفن عندما أطلقت ألبومها اﻷول، وهي في الـ18 من عمرها، والذي حقق مبيعات وانتشارا واسعا جدا، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها وتوالت النجاحات كذلك.

وفي بداياتها حصلت 4 أغنيات لها على المركز الأول، حيث صُنفت سبيرز كصاحبة أكبر مبيعات بأمريكا بعد "مايكل جاكسون" و"مادونا".

حصلت بريتني خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز أهمها جائزة "جرامي"، كما جرى ترشيحها للعديد من الجوائز أيضًا.

وشاركت سبيرز في فيلم وحيد وهو Crossroads، في عام 2002.

حياة بريتني سبيرز العاطفية

واعدت بريتني صديقها جاستن تيمبرليك لفترة، وأكدا أنهما على علاقة في عام 2000، لكنهما انفصلا عام 2002.

وفي عام 2004، تزوجت صديقها جيسون ألين ألكسندر، لكنها أبطلت الزواج بعد 55 ساعة، وقالت "لا أدري ما الذي كنت أفعله حقًا".

وفي عام 2004، خُطبت سبيرز لكيفن فيدرلاين، بعد 3 أشهر من علاقتهما، وتزوجا بعد ذلك بوقت قصير، لكن هذا الزواج انتهى بالطلاق أيضًا، في عام 2006.

وأعلنت سبيرز هي وزوجها أنهما كانا ينتظران طفلهما الأول سويًا في شهر أبريل من عام 2005، وصرحت لمجلة "People": "لقد اكتشفت أن الحمل أمر يمنح القوة، وأعتقد أنه يُخرج جانبًا صافيا من الشخص".

وفي سبتمبر 2005 رزقت سبيرز وزوجها بطفلهما الأول شين برستون، والذي وقعت بسببه في الكثير من المتاعب، بعد رصد فيديو لها أثناء قيادتها السيارة وهو في حضنها.

وفي عام 2006، رُزق فريدلين وسبيرز بمولود جديد، هو ابنهما جايدن جيمس، إلا أن سبيرز قامت بحركة مفاجئة بعد هذا الحدث بشهرين، حيث وقعت أوراق الطلاق، مدعية وجود خلافات لا يمكن التعامل معها أو حلها.

وفي 2009 واعدت مدير أعمالها جيسون تراويك، لكن هذه العلاقة أيضًا انتهت، بعد 4 سنوات.

انتكاسات بحياة بريتني سبيرز

عانت سبيرز من انتكاسات كثيرة في حياتها، أبرزهh كانت في شهر يناير عام 2008، حيث دخلت المستشفى لإجراء تقييم عقلي، وعندها رفضها تسليم طفليها لوالدهما فريديلين، لكنه استطاع أخذهما في النهاية، بعد أن أُسنِدت له الوصية الكاملة على الولدين بقرار من المحكمة.

وفي أثناء وجودها في المستشفى، أصبحت سبيرز موضع صراع شديد بين والديها من جهة، ومدير أعمالها، سام لطفي من جهة أخرى، إذ اعتقد الوالدان بأن للطفل تأثير سيئ على ابنتهما وبأنه كان يحاول السيطرة على حياتها، فذهب والدها إلى المحكمة وحصل على الحق بالتحكم بأمور ابنته الشخصية والمهنية والطبية.

وبعد أسابيع فقط من أزمتها الشخصية، حظيت سبيرز بظهور لاقى ترحيبًا كبيرًا كضيفة شرف في مسلسل How I Met Your Mother. وفي ذلك الصيف، حققت عودة ظافرة إلى جوائز الأغاني المصورة على تلفزيون MTV، وعادت بثلاث جوائز منها عن أغنيتها Piece of Me، لكنها تعرضت لانتكاسة نفسية أخرى، عندما فشلت في استرداد طفليها من والدهم.