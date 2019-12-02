سامح يرفع دعوى تطليق: مراتي بتغير عليا وفصلتني من الشغل

أقام "سامح.س" دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته والتي حملت رقم 2028 لسنة 2019 بسبب ذهبها إلى مكان عمله، وتعديها عليه بالضرب أمام الموظفين، ما تسبب في فصله عن العمل.

يقول الزوج في حديثه لـ "الوطن" إنه تزوج منذ 3 سنوات من أحد أقاربه وتفاجأ بغيرتها الزائدة بعد الزواج فأصبحت تحاصره في كل مكان، وتحادثه على الهاتف طوال تواجده بالعمل، كما اعتادت الزوجة على الذهاب إليه في موقع عمله، بالرغم من تحذيره لها أكثر من مره، بعدم زيارته في عمله، لكنها لم تعير كلامه انتباها: "قولتلها مليون مرة مينفعش تيجي لي الشغل والمدير نبه عليا 100 مرة إن دا مكان شغل، وهي كانت عنيده وبتعمل اللي في دماغها الغيرة جننتها".

وتابع الزوج حديثه بأن زوجته ذهبت إليه في عمله مرة أخرى فوجدت زميلته توقف معه فعلى صوتها بالمكان واحتد النقاش بيهم إلى أن وصل الأمر بأن تطاولت عليه وعلى زميلته بمكان عملهما، ما دفع المدير لفصله في الحال وخصوصًا بعد أن شوهت صورة المكان في وجود عملاء مميزين: "المدير طردني من الشغل بسبب اللي هي عملته وهي مقتنعة إن أنا غلطان واستاهل أكثر من كدا عشان بخونها لمجرد وقوفي مع زميلة في العمل، الغيرة دمرت حياتنا وهي شافية دايما إنها على حق".