بـ7 جنيهات.. وصفة طبيعية لتفتيح البشرة في المنزل خلال 10 دقائق

مع حلول فصل الشتاء، تبحث الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح البشرة، مستغلات انخفاض درجة الحرارة، وضعف حدة أشعة الشمس، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

وقدمت خبيرة التجميل أمنية قطب، لـ"هن"، وصفة سهلة واقتصادية، لا تتعدى الـ7 جنيهات، لتفتيح البشرة في أثناء فصل الشتاء، خلال 10 دقائق في المنزل، والتي تتميز بنتائجها السريعة والمذهلة.

مقادير قناع تفتيح البشرة

- علبة زبادي.

- نشا.

- لبن بودرة.

Advertisements

طريقة تحضير قناع تفتيح البشرة

- خلط جميع المكونات جيدا، للحصول على قوام كريمي.

- غسل الوجه جيدا، ثم وضع الخليط عليه لمدة 10 دقائق.

- غسل الوجه بماء فاتر لإزالة القناع، ويمكن تكرار الوصفة أسبوعيا.