محمد اسماعيل - القاهرة - قد يكون السفر صعباً عندما تكون نباتياً، خاصة وأن معظم المطاعم لا تلبي احتياجات أولئك الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي.

وكشف دليل المطاعم النباتية العالمي "هابي كاو" أخيراً عن قائمة بأفضل المدن في جميع أنحاء العالم، لأولئك الذين لا يأكلون منتجات الألبان أو اللحوم، وكذلك المطاعم التي ينصح بتجربتها، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتى".

ومنذ عقد مضى، كان هناك 625 مطعمًا نباتياً بالكامل مدرجة في الموقع، أما الآن فهناك 8100 مطعم نباتي مدرجة فيه، بحسب صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية.

ومع توصية الأمم المتحدة بأن اتباع نظام غذائي نباتي هو أحد أفضل الطرق لمعالجة تغير المناخ، فمن المحتمل أن يرتفع عدد النباتيين بشكل ملحوظ في السنوات العشر المقبلة، مع تحول المزيد من الناس عن تناول اللحوم.

وإليك أفضل 5 مدن للنباتيين في العالم بحسب الموقع:

لندن

تعد لندن مكاناً رائعاً للنباتيين من جميع أنحاء العالم، حيث يوجد 125 مطعماً نباتياً داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال من المدينة. وتشمل بعض المؤسسات البارزة أول متجر للأجبان النباتية في المملكة المتحدة لا فووكماجيري، ومطعم دث باي بيتزا في شرق لندن، ومتجر دجاج نباتي.

نيويورك

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احتلت المرتبة الثانية في القائمة، حيث يوجد 111 مطعماً نباتياً داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال من المدينة، وتقدم مطاعم مثل بلوسوم وأفانت غاردن مجموعة من خيارات الطعام النباتي المعاصر، وتتوفر أيضاً العديد من المخابز النباتية في المدينة.

برلين

تلبي برلين احتياجات النباتيين أيضاً، حيث يوجد 62 مطعماً ضمن دائرة نصف قطرها خمسة أميال، ويمكنك تناول وجبة شهية من البيتزا النباتية من مطعم لا ستيلا نيرا، أو البرجر النباتي في فيدانغ، أو الكباب النباتي في دونر كباب، كما تتوفر خيارات أخرى للمطاعم النباتية من أنحاء العالم.

لوس أنجلوس

تضم 49 مطعماً نباتياً 19 منها مطاعم تايلندية، ويوصي الموقع بمطعم أراياز بالاس، وتعد المدينة أيضاً موطناً للعديد من المطاعم الأثيوبية النباتية، ومطعم فروميج للأجبان النباتية، ومطعم شوجين الياباني.

تورنتو

تحتل مدينة تورونتو المرتبة الخامسة للمطبخ النباتي، حيث يوصى بشدة بتناول بيتزا أبيساليبس ناو فيجان، وتتوفر وجبة إفطار نباتية متأخرة في مطعم بلومرز، ويحتوي مطعم مايثولوجي داينر أيضاً على بعض المأكولات النباتية الكلاسيكية.