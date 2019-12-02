مطاعم تستخدم أدوات مائدة مصنوعة من النباتات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تبدأ الشركات المشغلة للمطاعم في استخدام أدوات مائدة وحاويات مصنوعة من مواد مستخلصة من النباتات بدلا من السكاكين والشوك والملاعق البلاستيكية، فيما تحاول تقليص النفايات البلاستيكية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وستبدأ شركة "سكايلارك هولدينجز" وهي أكبر شركة مشغلة للمطاعم العائلية في اليابان في تبني تلك السياسة بالنسبة لحوالي 2800 منفذ.

وستبدأ الشركة في استخدام أكياس وأدوات مائدة مصنوعة من النباتات في ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، على التوالي.

وستبدأ استخدام الحاويات المستخلصة من النباتات العام المقبل.

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وتأمل الشركة في أن يقلص البرنامج نفاياتها البلاستيكية السنوية بواقع حوالي 150 طنا.

ويقول مسؤول بالشركة إنها تريد القيام بما هو في وسعها للمساعدة في التعامل مع القضايا البيئية.

وكانت دراسة قد ذكرت في يونيو الماضي أن البشر في مختلف أنحاء العالم يستهلكون في المتوسط خمسة جرامات من البلاستيك أسبوعيا.

وذكر ماركو لامبيرتيني، المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة أنه يتعين أن تكون نتائج الدراسة "إنذارا" للحكومات في مختلف أنحاء العالم للحد من استخدام البلاستيك.