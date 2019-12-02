طريقة عمل السمبوسك بالحشوات

السمبوسك من المقبلات اللذيذة للغاية، والتي يحبها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة، ومغذية، خصوصًا عندما تُحضر في المنزل، لذا تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة في المنزل.

مقادير السمبوسك بالحشوات

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

5 ملاعق كبيرة زيت.

رشة ملح.

ماء بحسب الحاجة.

السمبوسك بحشوة السبانخ

سبانخ مجمدة.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زيت زيتون.

سماق.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

جبنة فيتا.

زيت.

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السمبوسك بحشوة البطاطس

بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

كزبرة خضراء.

ثوم مفروم.

طريقة تحضير السمبوسك بالحشوات

اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج بورد والملح وقلبيها جيدا.

ارفعي الخليط في العجان، ثم ضيفي إليه الزيت ويعجن حتى تتجانس المكونات.

ضيفي الماء بحسب الحاجة حتى يتماسك العجين ويصبح أملسا.

ارفعي العجين واتركيه 30 دقيقة قبل الحشو.

شوحي السبانخ مع الزيت والملح والفلفل والسماق على النار مع البصل والثوم، وضيفى إليه الجبن، وترفع حتى تبرد تماما.

احشي العجين بالحشوات بحسب الرغبة، ثم تحمر حتى تكتسب اللون الذهبي وتقدم.