قدم الشيف الشربيني طريقة عمل صينية سمك ماكريل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير صينية سمك ماكريل سمك ماكريل ثوم كمون بصل عصير ليمون بشر ليمون فلفل حار Advertisements شبت طماطم شطة زيت زيتون بطاطس حلقات طريقة عمل صينية سمك ماكريل يخلط الفلفل الحار مع عصير الليمون والشطة والكمون للتتبيلة. يضاف الثوم والشبت المفروم ثم يضاف بشر الليمون ثم يتبل السمك بالتتبيلة ثم تضاف حلقات الطماطم والليمون. توضع طبقة من حلقات البصل في صينية الفرن ثم تضاف رشة من الملح وزيت الزيتون. يوضع السمك مع ما تبقى من التتبيلة على حلقات بطاطس على الوجه وتدخل الفرن حتى النضج وتقدم ساخنة.

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