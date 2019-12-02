نصائح علاج حساسية العين

حساسية العين أو التهاب العين، مرض عيون شائع جدًّا، ناجم عن عدوى فيروسية، جرثومية أو من كائنات دقيقة أخرى، ويتميز التهاب العين بأعراض حكة، إحمرار، عين دامعة، آلام وأعراض إضافية تسبب إزعاجًا كبيرًا للمريض.

وإليك نصائح لعلاج حساسية العين، وفقًا لموقع daily medical.

- الابتعاد عن فرك العين عندما تكون مصابا بحساسية العين.

- تجنب وضع مكياج العين عند إصابتها بالحساسية.

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- استخدام الكمادات الباردة لتخفيف حدة الأعراض.

- غسل اليدين كثيرا لتجنب نقل مسببات الحساسية للعينين.

- عدم ارتداء عدسات العين عند إصابتها بالحساسية.

- غلق النوافذ في وقت الطقس السيئ.

- القطرات المضادة للاحتقان تعمل على تقليص الأوعية الدموية داخل العين، لكن لا تستخدم لأكثر من 5 أيام متصلة.

- وضع قطعة قماش رطبة على العينين، ما يساعد على التخلص من جفافها.