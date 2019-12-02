البَقلاَوة أو الجلاش.. مُعَجَّنَات مُحلاة تَتكون من طَبَقات رقيقة من العجين وتُحشى بالمكسرات كالجوز والفستق الحلبي، وتُحلى بسكب القطر أو العسل عليها ويجعلها ذلك أكثر تماسكا، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل البقلاوة، على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير البقلاوة عجينة جلاش 1/2 كوب سمنة كوبان فستق شربات ماء زهر Advertisements آيس كريم طريقة تحضير البقلاوة - افردي طبقات الجلاش داخل صنية. - ضعي السمن على النار، ثم افردي السمن بين طبقات الجلاش. - ضعي الفستق بين طبقات الجلاش، واحدة تلو الأخرى، وادهني كل طبقة بالسمن. - قطعي الجلاش وأدخليه الفُرن حتى ينضج، وزينيها بالشربات والفستق والآيس كريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.