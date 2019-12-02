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طريقة تخزين الملوخية "الناشفة" في الفريزر

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مع استقبال فصل الشتاء، تُقرر العديد من السيدات تخزين الفواكه والخضروات في المنزل، لتجنب النزول إلى الأسواق بشكل يومي.

وتعد الملوخية "الناشفة"، واحدة من أهم الأكلات الأساسية على طاولتك في فصل الشتاء، وإليكِ خطوات تخزينها في المنزل.

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خطوات تخزين الملوخية الناشفة في الفريزر

اختاري الأوراق النظيفة، عقب إزالتها من الأعواد.

جففي الأوراق جيدًا، وافرميها بالكبة مع الكزبرة.

ضعي الملوخية الجافة في أكياس من النايلون، ثم اضغطي عليها جيدًا، لتفريغ الهواء من الأكياس. 

غلفي الأكياس بأوراق الألومنيوم، ثم احفظيها في الفريزر. 

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