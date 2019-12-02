أعراض فقر الدم وأسبابه وطرق الوقاية منه

يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بمرض فقر الدم، نتيجة لسوء التغذية، فضلًا عن عدم توافر كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم، وانخفاض تركيز الـ"هيموجلوبين" عن المستوى الطبيعي.

ويرصد "هُن" أعراض وأسباب فقر الدم، والوقاية منه.

أسباب فقر الدم

تعرف على أسباب فقر الدم وفقًا لما ذكره "مايو كلينك".

فقدان الدم

تتعدد الأسباب التي تؤدي لافتقار الدماء داخل الجسد، أولها فقدان الدم بشكل أو بآخر، أمثال لنساء اللاتي يكن حيضهن غزيرًا، فهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد لفقدانهن دماء غزيرة في أثناء الحيض.

أو فقدان الدم الناتج عن القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون أو سرطان المستقيم والقولون، أو فقر الدم بسبب نقص الحديد.

نقص الحديد في نظامك الغذائي

قد يتسبب النظام الغذائي السلبي، الذي لا يحتوي على نسبة عالية من الحديد للإصابة بفقر الدم في الجسم.

الحمل

قد يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عند الكثير من النساء خلال فترات حملهن.

أعراض فقر الدم

إليكم الأعراض التي تظهر على المصابين بفقر الدم، وفقًا لصحيفة "ELLE" ومنها:

Advertisements

- شحوب البشرة.

- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

- التنفس بصعوبة.

- آلام في الصدر.

- الدوخة.

- النعاس.

- تغيرات في الحالة الإدراكية.

- الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

- الصداع.

الوقاية من فقر الدم

يمكن للنظام الغذائي السليم أن يقيك من التعرض لفقر الدم، على النحو التالي:

اختيار الأطعمة الغنية بالحديد

مثل "اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والخضرات، والبقوليات".

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج

تساعد تلك الأطعمة على امتصاص الجسم للحديد بشكل أفضل، والتي تتمثل في "البروكلي، الجريب فروت، الكيوي، الخضروات الورقية، البطيخ، البرتقال، الفلفل، الفراولة، اليوسفي، الطماطم".