نصائح لعلاج أزمة الربو

دائما ما يشعر مصابو الربو بحالات اختناق والتي قد تصل إلى حد الأزمة، إلا أن هناك بعض النصائح يمكن اتباعها لتجنب حدوث كارثة، بحسب الموقع الطبي "مايو كيلينك".

ونصح خبراء "مايو كلينيك" المصابون بالربو باتباع 3 خطوات لإبقاء الأعراض تحت السيطرة ومنع حدوث نوبات الربو، فضلا عن ضرورة التعاون مع الطبيب ومتابعة تعليماته بدقة.

أولا تابع الأعراض لديك

دوِّن الأعراض التي تعاني منها في مذكرة خاصة لمرض الربو يوميًّا، يمكن أن يساعدك تسجيل الأعراض في التعرف على موعد احتياجك للقيام بتعديلات في العلاج تبعًا لخطة عمل الربو الخاصة بك، باستخدم مذكرة الربو لتسجيل ما يلي:

- ضيق النفس أو إصدار أصوات صفير عند الزفير "الأزيز".

- اضطراب النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الأزيز.

- ضيق الصدر أو ألم به.

- استخدام مِنشَقة الإغاثة السريعة "الإنقاذ" - سجّل موعد احتياجك لاستخدام بخاخة الإغاثة السريعة مثل ألبوتيرول "بروفينتيل إتش إف إيه، وفنتولين إتش إف إيه ProAirHFA"، وكتابة عدد البخات التي قمت باستنشاقها.

- الاضطرابات التي تحدث في العمل أو المدرسة أو ممارسة الرياضة أو أي أنشطة يومية أخرى تسببها أعراض الربو.

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- أعراض الربو في أثناء ممارسة الرياضة.

- تغير لون البلغم المصاحب للسعال.

- أعراض حمى القش مثل العطاس وسيلان الأنف.

- أي شيء يبدو أنه يحفز احتدام أعراض الربو.

ثانيَا تسجيل مدى كفاءة عمل رئتيك

قد يسجل الطبيب نتائج اختبارات التنفس بشكل دوري، إن لم تكن رئتاك تعملان كما ينبغي، فقد لا يكون الربو الذي تعاني منه تحت السيطرة، وثمة نوعين رئيسين لاختبارات وظائف الرئة:

- ذروة التدفق

يجرى هذا الاختبار في المنزل بواسطة جهاز بسيط محمول باليد يسمى مقياس ذروة الجريان، ويشير قياس القدرة القصوى للتدفق الزفيري إلى مدى سرعة نفخ الهواء خارج الرئة، وتقاس قراءات القدرة القصوى لنفخ الهواء في بعض الأحيان كنسبة لمدى كفاءة عمل الرئتين في أحسن حالاتهما، ويُعرف هذا بأنه أفضل قياس شخصي لذروة جريان النفس.

- قياس التنفُّس

يمكن إجراء اختبارات قياس التنفس في عيادة الطبيب بواسطة جهاز يُسمى مقياس التنفس، يستخدم بعض الأشخاص مقياس التنفس المحمول باليد لأخذ المقاييس في المنزل، وتقيس اختبارات قياس التنفس مقدار الهواء الذي تستطيع الرئة الاحتفاظ به وكمية الهواء الذي تستطيع زفيره في ثانية واحدة بعد أن تأخذ نفسًا عميقًا.

ثالثًا اضبط العلاج وفقًا لخطة التحكم بالربو الخاصة بك

عندما لا تقوم رئتاك بالعمل كما ينبغي، فقد تحتاج لضبط دوائك وفقًا للخطة التي قمت بوضعها مع طبيبك مسبقًا، فإن خطتك المكتوبة للتحكم في الربو ستعلمك بدقة متى وكيف يمكنك إجراء التعديلات.