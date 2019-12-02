طريقة عمل حواوشي اللحمة

يعتبر حواوشي اللحمة من الوجبات التي يبحث الجميع عن أماكن نظيفة لتناولها، وبدلًا من ذلك يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة على طريقة الشيف أميرة شنب. مقادير حواوشي لحمة زيت ملح فلفل أسود ربع كوب بهارات حواوشي عيش بلدي صغير كيلو لحمة مفرومة ملعقة صغيرة دقيق نصف كوب بقدونس مفروم Advertisements نصف كوب فلفل رومي مفروم فصان من الثوم المفروم نصف كوب بصل مفروم طماطم مفرومة دون القلب طريقة تحضير حواوشي لحمة يخلط البصل مع ملح و فلفل وبهارات الحواوشي مع الفلفل الرومي والبقدونس والطماطم. تضاف اللحمة إلى الخليط مع البقدونس وتقلب جيدا مع ملعقة الدقيق. يضاف الثوم ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات ثم يرفع في العيش بشكل متساوٍ. يرص العيش على صينية الفرن من ورق الزبدة ويرش بزيت وملح وفلفل وبهارات الحواوشي. يدخل الفرن حتى يكتمل النضج لمدة 15 إلى 20 دقيقة ويقدم للأكل.

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