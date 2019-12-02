فيفي عبده تنشر صورة لها وتعلق: تلات حاجات مايبنفعش تجيبهم بمال الدنيا

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت عليها: "تلات حاجات مايبنفعش تجيبهم بمال الدنيا: السعادة والصحة وحب الناس"

وتفاعل عدد كبير من متابعي فيفي عبده مع الصورة، حيث علقت الفنانة منى زكي قائلة: "بنحبك يا فوفا"، كما علقت الفنانة مايا دياب بـ"وأنت قلبي"، مستخدمة الرموز، وعلقت المغنية ياسمين نيازي أيضًا قائلة: "بحبك وبموت في قلبك".

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ويشار إلى أن فيفي عبده أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" وفاة شقيقتها فجر الجمعة الماضية، فنشرت صورة شقيقتها وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشاركت متابعيها، بتسجيل صوتي لها، تضمن اعتذارها عن الاختفاء وعدم الرد على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها، وأوضحت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، فهي كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، وذلك داخل المستشفى.

وذكرت "فيفي" في التسجيل الصوتي: "أنا طبعا آسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدًا.. مش عارفه أقول ايه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب اجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين".