“شاهد” والد ياسر القحطاني يُبكي الحضور في حفل اعتزال نجله بهذه الكلمات.. ولهذا السبب لم يحضر تركي آل الشيخ

في موقف مؤثر لاقى تفاعلا واسعا وجه والد لاعب الهلال السابق “ياسر القحطاني”، مساء اليوم الأحد، كلمة مؤثرة له وسط جماهيره في أخر ظهور له كلاعب محترف، خلال حفل اعتزاله على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال والد “القحطاني”: “أولاً نحمد الله على هذه النعم المتتالية ونسأل الله أن يرزقنا شكرها، ثانيًا نحمد الله على الأمن والأمان في ظل قيادة رشيدة تسعى لرفع الأمة وشأنها، ثالثًا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر وأتوسل إلى الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بايعناهم على كتاب الله وسنة رسوله وسنموت على ذلك”.

وتابع والد “القحطاني” موجهًا كلامه للجمهور: “يا أيها الشباب الرياضة قبل أن تكون تسلية فهي قيم وأخلاق وولاء للوطن وللأمة وحفظًا وحماية للدين، فالله أعزنا بالإسلام وليس لنا عزه إلا به، وقبل أن أتحدث إلى الابن “ياسر” أنا أشكر كل من دعم ابني “ياسر” في مسيرته الرياضية من البدايات إلى النهايات، وفي هذا المقام لا يفوتني أن أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته النبيلة”.

كما توجه والد “القحطاني” نحوه قائلاً: “أما أنت يا ياسر فقد أخذتك الرياضة عنا بعيدًا، والآن حان وقت رد الدين إلى أمك الحنون فكم عانت وهي تراك مصابًا أومتعبًا وإلى أسرتك كاملة أخواتك، وإلى زوجتك النبيلة التي أرفع لها احترامي وتقديري، لقد صبرت ودعمتك ورعت أبنائك فالآن وجب عليك رد الدين، وأيضًا ترد الدين للوطن ولاء وخدمة وإخلاصًا”.

وأضاف: “وأما هديتي لك وهي أغلى من أي شيء مادي، فأنا أسأل الله أولاً أن يأخذ بيدك إلى ما فيه خير دنياك وآخرتك، وأن يرزقك التقوى، وأن يجعلك تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”.

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وكان اللاعب قد أصر على أن يتسلم والده درع مقدم منه نيابة عن عائلته بالكامل، مقبلاً يده ورأسه أثناء دخوله لأرض الملعب.

من جانبه وجه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، رسالة عبر الهاتف خلال حفل اعتزال اللاعب “ياسر القحطاني”، له وللجماهير الحاضرة.

وقال “آل الشيخ”: “أحب أمسي عليكم في محيط الرعب ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود، كنت أتمنى أكون معكم، لكن الظروف منعتني وفي نفس الوقت لا أحب لحظات الوداع، خصوصًا لو كانت لغالي قدم للمملكة ونادي الهلال الكثير”.

وتابع رئيس هيئة الترفيه قائلاً: “علاقتي مع ياسر لأول مرة أكشف عن هذا الموضوع تمتد لأكثر من 20 سنة، ياسر من أكثر اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية، وسيبقى مستمرًا كأسطورة كما كان في الملاعب سيظل مستمرًا بعد الملاعب”.