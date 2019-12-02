فيديو صادم هزّ مصر| طالب يُلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة .. وهذا ما قاله قبل انتحاره

تصدر وسم “#برج_القاهرة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند المصري في تويتر، عقب تداول تفاصيل حادث الانتحار المأساوي لطالب كلية الهندسة نادر جميل الذي ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة الشهير.

وعبر تداول النشطاء الفيديو الصادم والمروع للحظة انتحار الشاب من أعلى برج القاهرة، مع تعليقات مؤثرة عليه ومتضامنة مع الشاب المنتخر، والذي كثرت الأسئلة حول الظروف التي أوصلته لهذا الوضع والنهاية الكارثية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات البرج الطالب الذي يدرس في كلية الهندسة وهو يقف وحيداً وبجواره زوار البرج ، وفجأة اعتلى الحاجز الحديدي الموجود أمامه وألقى بنفسه، أثناء محاولة أحد الأشخاص لإنقاذه، ولكنه فشل فى ذلك.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية ، فقد انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث وتم التحفظ على جثة المتوفى الذي يدعى “نادر” وأخطرت النيابة لمناظرة الجثة.

وتداول نشطاء نقلا عن أصدقاء نادر وأقاربه كلماته الأخيرة، ونسب عدد من رواد “فيسبوك” رسائل للشاب المنتحر أرسلها إلي الدكتور “أحمد” على موقع “صراحة” لم يظهر اسم الطالب وقال: “السلام عليكم دكتور أحمد أنا طالب في إحدى كليات الهندسة قررت بعد 5 سنين دراسة في الكلية أني وللأسف أنتحر، الدنيا دي كوميدية أوي، إمبارح كنت بتريق علي اللي بينتحروا وعمري ما تخيلت أني في يوم هبقى مكانهم”.

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وأضاف الطالب “مش بكلمك عشان ترجعني في قراري ومش هقبل خالص إنك تكلمني، أنا خلاص فكرت في الموضوع بقالي شهور مش هرجع عن قراري دلوقتي، أنا بكلمك عشان توصل للناس إن اللي مش قد الكلية دي ما يدخلهاش وتوعي الناس باللي فيها، الكلية دي خدت مني كل حاجة بالمعنى الحرفي، خدت روحي ونفسي وإيماني وعقلي وكل حاجة”.

وناظرت النيابة جثة الشاب، وتبين وجود انفجار في الرأس وجروح سطحية في الجسم من جراء ارتطام جسده بالأرض من مكان مرتفع.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المنتحر لبيان أسباب الوفاة، وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

وأفادت تحريات المباحث أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية وأنه نتيجة إقدام الطالب على الانتحار من تلقاء نفسه وبسؤال أسرته في محضر الشرطة، أقرت أنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ قرابة 4 أشهر، وقبل الحادث بساعتين غادر المنزل وأخبرهم أنه ذاهب لمقابلة صديقه في مدينة نصر، حتى عرفوا بخبر انتحاره من الشرطة.