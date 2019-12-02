"أشعر بالحزن".. أول تعليق من جوهرة على المقاطع المتداولة

"أشعر بالحزن".. هكذا فعّلت الراقصة الروسية جوهرة، حالتها المزاجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كأول رد لها عقب واقعة الفيديوهات المُسربة.

ونشرت جوهرة باللغة الإنجليزية "feeling sad"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها بشكل ساخرًا، كما شارك العديد منهم منشور الراقصة، وإعادة نشره من جديد على صفحاتهم الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكان اسم الراقصة الروسية "جوهرة" تصدر مؤشرات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات إباحية تداولها رواد السوشيال ميديا بعد تسريبها من هاتف محمول، وعقب انتشارها السريع خرج الشاب الذي كان برفقتها ليؤكد أنها زوجته.

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ما قصة الراقصة جوهرة؟

بدأت الواقعة منذ 3 أيام، وانتشرت 3 فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة بـ جوهرة مع شاب في أوضاع مخلة.

وعكفت الأجهزة الأمنية على إجراء التحريات لفحص الفيديوهات والتأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا بها، ولمعرفة توقيت تسجيلها، والوصول لمسرب هذه الفيديوهات، التي تستهدف التحريض على الفسق والفجور.

وعقب تداول فيديوهات تجمع بين الراقصة وشاب مصري يدعى خالد أحمد، أكد الأخير أنه متزوج من الراقصة الروسية منذ فترة.

وأكد "خالد"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الصور جرى تسريبها بعدما سُرق هاتفه من قبل أحد أصدقائه، وأنه لم يفعل شيئا مشينا، فالفيديوهات والصور ما هي إلا توثيق لعلاقته الزوجية.

وأنهى الشاب حديثه: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر، وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".