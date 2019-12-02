الامارات | تغيّرات جلدية قد تشير إلى الإصابة بالسكري

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّرات جلدية قد تشير إلى الإصابة بالسكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للسكري بأن بعض المشكلات الجلدية قد تنذر بالإصابة بداء السكري، مثل التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم. كما أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة)، قد تشير إلى الإصابة بداء السكري، لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ إذ ستزول حينئذ البقع، وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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