الامارات | دانيال كريج: العمل كنادل يتطلب شخصية من نوع خاص

شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج: العمل كنادل يتطلب شخصية من نوع خاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد النجم الإنجليزي دانيال كريج، الذي اشتهر بتجسيد شخصية «جيمس بوند» في سلسلة أفلام العميل السري «007» الشهيرة، أن العمل كنادل يتطلب شخصية من نوع خاص.

وكان الممثل الشهير (51 عاماً)، قد بدأ مشواره المهني بالعمل في المطابخ، ثم عمل نادلاً لسنوات عدة، قبل أن يتجه إلى عالم السينما.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك»، عن كريج القول: «في الحقيقة، يتطلب الأمر وجود شخصية من نوع خاص. أنا متأكد من ذلك، وسيقول ذلك معظم من عملوا نُدلاء، حتى تتجاهل.. كثرة من يتسمون بالوقاحة في لحظة ما». يذكر أن أول أدوار كريج في سلسلة أفلام بوند كان في عام 2006 بفيلم «كازينو رويال».