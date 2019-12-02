الامارات | 5 عناصر مهمة لمواجهة تساقط الشعر خلال الحمل

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر مهمة لمواجهة تساقط الشعر خلال الحمل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد تساقط الشعر، من أبرز المشكلات التي تتعرّض لها معظم النساء خلال فترة الحمل.
وأشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية. ومن الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر، خصوصاً عند ملاحظة تساقط كمية أكبر من المعتاد عند غسل الشعر أو تمشيطه.وشددت مجلة «فرويندين» على أنه يجب بصفة خاصة الاهتمام بعناصر عدة، هنا خمسة منها:
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