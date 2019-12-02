الامارات | مزاد مقتنيات تامر حسني يدعم «الطفولة العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد مقتنيات تامر حسني يدعم «الطفولة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جيتار «عمر وسلمى»، ومقتنيات تامر حسني في مزاد لأجل الخير.

يستضيف «مارينا مول أبوظبي» في العاصمة الإماراتية، النجم المصري تامر حسني، يوم الجمعة المقبل، خلال حفل سيختتم به المول سلسلة من الفعاليات التي نظمها لزواره على مدار «عام التسامح».

ويشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية، ومزاد خيري سيخصص ريعه لخدمة الطفولة في جميع أنحاء العالم العربي، إذ تبرع النجم المصري بعدد من مقتنياته، من بينها الجيتار الذي استخدمه في فيلم «عمر وسلمى» في أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير «البدلة». علاوة على ملابس من بقية أفلامه وبرنامج «ذا فويس» وأشهر حفلاته، علاوة على البدلة الشهيرة الذي ارتداها اثناء تتويجه كأول عربي ببصمة هوليوود.

وسيسعى الحدث إلى ترشيح تامر حسني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكثر فنان مؤثر وملهم.

وكشف «مارينا مول أبوظبي» عن أنه توجّه بدعوه رسمية إلى حكام «غينيس ريكورد» لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد. وسيتم ذلك من خلال لائحة كبيرة يسجل الجمهور والمعجبون من مختلف بلدان العالم عليها رسائلهم وتعليقاتهم عن كيف أثر فيهم الفنان تامر حسني.

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وأعرب تامر حسني عن سعادته بمشاركته لـ«مارينا مول أبوظبي» لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيسهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفولة العربية، وثانياً لأنه سيحقق إنجازاً عربياً عالمياً باسم مصر ووطنه العربي.

«مارينا مول أبوظبي»

يستضيف تامر حسني

يوم الجمعة المقبل.