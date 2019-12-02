الامارات | قائدو قوارب الجندول ينظفون قناة في البندقية

شكرا لقرائتكم خبر عن قائدو قوارب الجندول ينظفون قناة في البندقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إدارة مدينة فينيسيا الإيطالية (البندقية) أن إطارات سيارات وزجاجات وغسالة أطباق قديمة من بين القمامة التي عثر عليها في قناة «ريو دي سان لوكا» بالمدينة من قبل قائدي قوارب ومتطوّعين آخرين.

وجاء في بيان لمجلس المدينة أن عمليات تنظيف بالقرب من جسر «ريالتو» الشهير جرت في مطلع الأسبوع، للحدّ من عرقلة المرور في الممر المائي المزدحم.

وانتشل قائدو قوارب الجندول قمامة تزن نحو 600 كيلوغرام.

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وكان قائدو قوارب من فينيسيا قد شاركوا في ست مبادرات مماثلة في السابق، إذ ساعدوا في انتشال نحو 2.5 طن من القمامة من قنوات المدينة، طبقاً لما ذكرته السلطات.

والقمامة واحدة من المشكلات المرتبطة بازدحام السياح في فينيسيا. وتعتزم المدينة فرض رسوم تصل إلى ثلاثة يورو حداً أدنى (3.3 دولارات) لزائري رحلة اليوم الواحد، بدءاً من الأول من يوليو المقبل.