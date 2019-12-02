شكرا لقرائتكم خبر عن قائدو قوارب الجندول ينظفون قناة في البندقية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إدارة مدينة فينيسيا الإيطالية (البندقية) أن إطارات سيارات وزجاجات وغسالة أطباق قديمة من بين القمامة التي عثر عليها في قناة «ريو دي سان لوكا» بالمدينة من قبل قائدي قوارب ومتطوّعين آخرين.
وجاء في بيان لمجلس المدينة أن عمليات تنظيف بالقرب من جسر «ريالتو» الشهير جرت في مطلع الأسبوع، للحدّ من عرقلة المرور في الممر المائي المزدحم.
وانتشل قائدو قوارب الجندول قمامة تزن نحو 600 كيلوغرام.
وكان قائدو قوارب من فينيسيا قد شاركوا في ست مبادرات مماثلة في السابق، إذ ساعدوا في انتشال نحو 2.5 طن من القمامة من قنوات المدينة، طبقاً لما ذكرته السلطات.
والقمامة واحدة من المشكلات المرتبطة بازدحام السياح في فينيسيا. وتعتزم المدينة فرض رسوم تصل إلى ثلاثة يورو حداً أدنى (3.3 دولارات) لزائري رحلة اليوم الواحد، بدءاً من الأول من يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قائدو قوارب الجندول ينظفون قناة في البندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.