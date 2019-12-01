فيديو يظهر معلما يعتدي على طالب بالأردن.. و"التعليم": تصرف فردي مرفوض

انتشر اليوم فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، ظهر به معلم يعتدي لفظيًا وجسديًا على طالب، وأشارت بعض الصفحات الأردنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو تم تصويره داخل أحد الفصول في مدرسة "عدن المهنية للبنين"، بمنطقة جبل النصر، شرق مدينة عمّان.

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وصرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، بأن الوزارة ستحقق في الفيديو لمعرفة ما إذا كان صوّر داخل إحدى مدارس الأردن أم لا، بحسب موقع "رؤيا" الأردني.

وأكد الجلاد في حديثه أن في حال تم التأكد من صحته، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلم الذي اعتدى بالضرب على التلميذ، كما وصف سلوك المعلم بـ"الفردي المرفوض".

وشدد المتحدث الإعلامي على أن الوزارة ترفض ممارسة كل أشكال العنف من قبل الهيئة التدريسية أو الطلبة أو أولياء أمورهم، وذلك للحفاظ على المسيرة التعليمية.