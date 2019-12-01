"قروض حسنة وإيصالات أمانة".. طريق السيدات للانتحار

دومًا ما تدفع الحاجة البعض لسلك طريق لا يعرفون نهايته أو عواقبه، الحاجة المادية، التي تدفع بعض السيدات للإمضاء على إيصالات أمانة أو اقتراض مبالغ مالية ضخة، قد يعجزن في النهاية على تسديدها، لتنتهي حياتهن بفصل مؤلم.

"تهديد بالسجن، موت مفاجئ، انتحار، طلاق"، عدد من الأزمات التي تصيب بعض السيدات اللاتى يدخلن دائرة القروض التى يطلقن عليها "قروض حسنة".

فتجذبهن التسهيلات التى تقدمها الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى، ثم تبدأ رحلة المعاناة حين يفشلن فى السداد بعد ضياع القرض فى علاج مرض مزمن أو مشروع لم يكتمل.. تسكنهن الكوابيس، وتصاحبهن الأمراض، يزين لهن الموت المتعمد عن طريق استخدام سم قاتل، أو الموت بالحرق، أو يُصبن بأزمة نتيجة الضغوط النفسية والمالية التى تتسبب فى إيقاف جزء من جسدهن.

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قد تعجز بعض السيدات عن المقاومة، فتستسلم لبعض حبات العقاقير أو السم أو كوب جاز لإشعال النار فى جسدها خوفاً من السجن.

شروط قاسية، تبدأ بدفع قسط كل 15 يوماً والتوقيع على إيصال أمانة على بياض، ودفع 50 جنيهاً عن كل يوم تأخير، ودفع أكثر من 50% فوائد، يضطررن للموافقة، لحاجتهن الشديدة لهذه الأموال الضئيلة التى تجبرهن على دفع الضعف على مدار 12 شهراً.

يستغثن لإيجاد حل يُخرجهن من تلك "الورطة" التى أصبحت تهدد حياتهن.

الوطن تسلط الضوء على حكايات 6 سيدات دفعهن عجزهن عن تسديد القروض لإنهاء حياتهن بطريقة أو بأخرى، بين السجن والموت، والإنتحار المُتعمد.