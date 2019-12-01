فيديو.. رجل يركل طفلا بعنف دون التأثر بصراخه.. ومغردون: ده أبوه

ما زالت وقائع تعنيف الأطفال تتزايد يوما تلو الآخر، في مختلف البلدان العربية، وعلى رأسها السعودية، حيث يتداول الرواد بين الحين والآخر العديد من المقاطع التي ترصد لحظات عنف الآباء على أطفالهم، ما تثير غضب الرواد.

ومؤخرًا، تداول العديد من الرواد، مقطع فيديو يرصد لحظات اعتداء رجل على طفل صغير بالركل عدة مرات.

وأظهر المقطع انبطاح الطفل على الأرض وصراخه مرارًا وتكرارًا، إلا أن الرجل لم يلتفت لهذا البكاء والصراخ، واستمر بالركل.

مغردون يزعمون بأن الجاني والد الطفل

زعم العديد من المغردين السعوديين، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن الجاني هو والد الطفل، وإن الأسرة تقيم في مدينة جدة.

وطالب العديد منهم بسرعة القبض على الرجل، والحفاظ على حياة الطفل، في حين تساءل البعض عن عقوبة مصور المقطع، الذي لم يساعد الطفل وحاول إنقاذه بدلًا من تصويره.

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المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعلق

من جانبه، علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، في تغريدة له عبر موقعه الرسمي، على "تويتر" قائلًا: "رصدت وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف حالة تعنيف لطفل من قبل شخص؛ ويتم التنسيق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنف، وتطبيق نظام #حماية_الطفل ولائحته التنفيذية بحقه ومحاسبته على تصرفه".

وتابع: "نرجو من لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنف التواصل مع مركز البلاغات".