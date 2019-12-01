أجمل موديلات أقراط أذن لشتاء 2020

مجموعة من أقراط الأذن المميّزة برزت خلال عروض ازياء خريف وشتاء 2020، منها البسيط ومنها المبتكر، لكنها جميعها رائعة. وفي ألبوم اليوم اخترنا لك عدداً من هذه الأقراط التي يمكن أن تستوحي منها لاطلالاتك الشتوية.

لويس فيتون - Louis Vuitton

يتدلى من الأذن شريط رفيع وطويل يصل حتى الأكتاف ويأتي في آخره ريشة واسعة ملونة ظهرت عليها رسمة العيون. فكرة أقراط بوهيمية غريبة من لويس فيتون.

برابال غورونغ - Prabal Gurung



مع برابال غورونغ، نرى أقراطاً تناسب الأمسيات الليلية، فنرى حبة لؤلؤ كبيرة معلقة بالأذن وقد اتصلت بها دوائر مكسوة باللؤلؤ ايضاً وهي متفاوتة الأحجام.

ألكسندر ماكوين- Alexander McQueen

الأقراط الدائرية، صيحة لا يمكن أن ينتهي بريقها، وقد أطلقتها دار ألكسندر مكوين بطريقتها الخاصة من خلال تصميم مبتكر، فرأيناها بأحجام صغيرة وكبيرة تتصل ببعضها.

لانفين - Lanvin



الأقراط المصنوعة من الشراشيب لا تزال موجودة على ساحة الموضة هذا الشتاء أيضاً، وهنا نرى قطعة معدنية تتصل بها شراشيب خضراء منسدلة بطريقة مميّزة.

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شانيل - Chanel

أقراط ناعمة من شانيل، فنلحظ سلسلة معدنية قصيرة وعريضة قليلاً تتدلى من الأذن ويتصل بها من الأسفل قلب صغير كتب داخله كلمة Chanel.

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